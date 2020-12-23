شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير «المستشفيات الحكومية» يناقشان خطة مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وبنها التعليمي والإسعاف وامانة المجالس الطبية المتخصصة وجمع الفرق الطبية.

وأكد المحافظ أنه تم تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

واستعرض الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقريرا عن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مؤكدا أن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه، ما أدى إلى خفض معدل الوفيات.

وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية أنه سيتم تشغيل المبنى القديم بمستشفى بنها التعليمى، فى حين أن المبنى الجديد الخاص بالجراحات الحرجة والنادرة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى، سيتم تشغيلها خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 16 سرير عناية مركزة للكورونا وعدد 71 سرير داخلي، وسيتم تكليف فريق من مستشفي بنها التعليمي بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور علي المستشفيات وتقديم الإستشارات الطبية الخاصة بجائحة كرونا.

ووجه محافظ القليوبية مدير المرور بضرورة سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتجدر الاشارة الى انه تم تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ – 01119992624 واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول.

محافظ القليوبية ومدير هيئة المستشفيات الحكومية يناقشان إستعدادات المحافظة للموجة الثانية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ القليوبية ومدير هيئة المستشفيات الحكومية يناقشان إستعدادات المحافظة للموجة الثانية لمواجهة فيروس كورونا