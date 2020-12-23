شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: أوضاع المصريين العالقين بالخارج.. وحقيقة تأثير كورونا على خصوبة النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الثلاثاء، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تهم الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

حقيقة تأثير كورونا على خصوبة النساء

أوضحت دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، حقية ما أُثير حول تأثير فيروس كورونا المستجد على خصوبة النساء وقدرتهن على الإنجاب.

قالت «إدريس» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن كل الدراسات التي أجريت بشأن هذا الأمر كانت بالملاحظة، حيث لوحظ أن بعض السيدات المصابات بالفيروس صاحب إصابتهم انقطاع في الدورة الشهرية.

وأضافت «ولكن الدراسات لم تثبت أن انقطاع الدورة الشهرية في هذه الحالة كان مرتبط بالإصابة بالفيروس، وذلك بعكس ما حدث مع الرجال حيث تم إثبات تأثير الكورونا على خصوبة الرجال».

وأوضحت أن «التأثير السلبي لها على خصوبة الذكور يرجع للفيروس نفسه وليس للآثار الجانبية المتعلقة ببروتوكول العلاج».

هل تنتقل الكورونا من الأم إلى الجنين؟

أوضحت أميمة إدريس أن 95% من السيدات الحوامل المصابات بكورونا تتعافين بشكل طبيعي ولن يصابوا بمضاعفات بعد التعافي، كما سيولد أطفالهم بشكل طبيعي وبدون الإصابة بأي أمراض.

وأضافت «5% فقط من السيدات المصابات بكورونا أثناء حملهم، ستكون أعراض الإصابة لديهن شديدة وهذا قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، وفي بعض الحالات ولد الأطفال مصابون بأنيميا حادة وبعضهم احتاج إلى نقل دم».

وأشارت إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت عكس ما كنا نعتقد، حيث أثبتت أن النساء الحوامل ليسو أكثر عرضى للإصابة بكورونا من الشخص العادي.

طارق شوقي يوضح موقفه من تأجيل العام الدراسي

رد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، على المطالبات بتأجيل العام الدراسي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الأمر متروك للدولة.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج «التاسعة» المعروض على فضائية «الأولى» ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي،»في حالة الاحتياج لفرض حظر تجول أو حظر الطيران أو تأجيل العام الدراسي بالتأكيد ستقوم الدولة بذلك«.

وأوضح «هناك تفاصيل تتعلق بتنفيذ قرار مثل تأجيل العام الدراسي يصعُب تخيلها، تتعلق بالتنسيق وترتيب الدفعات»، مؤكدًا أن الوزارة تجتهد للوصول للقرارات السليمة.

أوضاع المصريين بالخارج بعد إغلاق الطيران

قالت السفيرة نبلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى من المصريين الذين كان من المفترض عودتهم إلى لكويت.

وأضافت خلال مداخلتها في برنامج «مساء dmc» المعروض على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «الكويت اشترطت أن العمالة المصرية العائدة إليها لابد من مرورها بعدة دوزل منها الإمارات وسلطنة عمان ةتركيا وإثيوبيا»، مشيرة غلى أن المسافرين حجزوا الطيران بالفعل وكذلك فترة الحجر الصحي.

وأوضحت «أمس صدر قرار للكويت والمملكة العربية السعودية بوقف الطيران، ونحن نحترم قرارات الدول بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بها، ولكننا أيضًا نهتم بمواطنينا العالقين في فترة الترانيت سواء في الإمارات أو عمان».

وتابعت «لذلك فعلنا غرفة العمليات المنظمة من وزارة الهجرة من أجل أزمة العالقين الأولى، وتم رصد أعداد العالقين واحتياجاتهم وحتى ظهر الأمس كان لدينا 1485 استمارة بخصوص العالقين في الترانزيت، كما تلقينا 560 شكوى أخرى.

واستكملت «نتواصل مع المواطنين للاستفسار عنالشركات السياحية التي سافروا من خلالها، للتواصل مع هذه الشركات ومطالبتها بالتكفل بالأسبوع الذي ستقضيه العمالة المصرية خلال فترة التعليق، لأنهم في النهاية عمالة بسيطة لن يستطيعوا الإنفاق على الإقامة الإضافية»، موضحة أن الوزارة تتابع مع العالقين للتأكدمن سلامتهم.