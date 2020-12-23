شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الرسمى لنادى دبى للصحافة يستعرض كلمة مصطفى مدبولى عن دور الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية بمنتدى الإعلام العربي في دورته 19، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة افتراضياً، و التي نشر حساب الحساب الرسمى لنادى دبى للصحافة عبر موقع "تويتر" مقتطفات منها، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وقال مدبولي :"إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي لا يعني أن وحدها كافية لخلق إعلام قوي بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق من أهم الركائز الأساسية التِي تحقق منظومةً إعلاميةً متميزة.

وتابع: "يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك في ضوء ما يشهده العالم حالياً من ثورة تقنية ومعلوماتية أتاحت لوسائل الإعلام المزيد من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق رسالتها وأهدافها".



نادي دبي للصحافة

وأضاف :" مع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة. ومعَ مَا تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها... أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها".