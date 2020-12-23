شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: تنشر الوعى الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مؤسسة الخليج 365، على فوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وقال فضيلة المفتى، إن مؤسسة الخليج 365 بما تميزت به من محتوى واستخدام للتكنولوجيا الحديثة ووسائل العرض المتنوعة كانت تستحق عن جدارة أن تتصدر قائمة الصحافة الذكية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" عقب إعلان الفوز اليوم الأربعاء، أن كتيبة الخليج 365 بقيادة خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، تقوم بصناعة ثقيلة فى نشر الوعى الصحيح وإمداد القراء بقراءة واقعية مواكبة للحدث على مدار الساعة تسهم فى إزالة منصات الكذب والبهتان وحروب الجيل الخامس التى تتعرض لها الدول الوطنية هذه الأيام.

وكان موقع ”الخليج 365” قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.