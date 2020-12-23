شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى بمنتدى الإعلام العربى: وسائل الإعلام مصدر قوة للدول مع ثورة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمنتدى الإعلام العربى فى دورته التاسعة عشرة، إنه إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي لا يعني أن وحدها كافية لخلق إعلام قوي بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق من أهم الركائز الأساسية التِي تحقق منظومةً إعلاميةً متميزة.



رئيس مجلس الوزراء

وأضاف يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك في ضوء ما يشهده العالم حالياً من ثورة تقنية ومعلوماتية أتاحت لوسائل الإعلام المزيد من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق رسالتها وأهدافها.

وتابع، مع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة. ومعَ مَا تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها... أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها.