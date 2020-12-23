شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بمنتدى الإعلام العربى: نجاحات عديدة ضد الإرهاب رغم ما يتلقاه من دعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمته فى منتدى الإعلام العربى في دورته الـ 19، والذى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى سيشهد، حفل توزيع جوائز الصحافة العربية.

وقال مصطفى مدبولى، إن التكنولوجيا واحدة ليست كافية لخلق إعلام قوى، ويظل العمل الإبداعى، من أهم الأعمدة الأساسية، لتحقيق منظومة إعلامية مميزة، قوامها إعلاميين مميزين.



الدكتور مصطفى مدبولى

وأضاف، حققت مصر نجاحات عديدة في ملف الإرهاب، رغم الدعم الكبير الذى يتلقاه، ومازالت مصر في طريقها للقضاء عليه، وتساندها وسائل الإعلام المهنية، وكشف الوجه الحقيقي للإرهاب.

وتابع، ندرك ضرورة سلاح الإعلام والتوعية في هذه الحرب ضد الإرهاب، ومع تفشى جائحة كورونا، وتداعيتها الخطيرة، التي طالت العالم بأسره، الذى كان له بالغ الأثر، ورغم محاولة البعض إنكار الجهود المصرية، أتت المؤسسات العالمية، لتنشيد بقدرة الحكومة المصرية، وتنهى هذه الافتراءات، وصنفت مصر كأثر الدولة مرونة في التعامل مع هذه الجائحة في الشرق الأوسط.

وشدد، تقديرات المؤسسات المصرية عكست، صلابة الاقتصاد المصرى، وتحقيقه معدلات جيدة في الاقتصاد، وأرقام لها علاقة بالدين.