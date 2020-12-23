شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى دبى للصحافة: الرهان يدور حول صناعة المحتوى الإعلامى والمنصات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى المرى، رئيس نادى دبى للصحافة، الأزمة الراهنة شكّلت اختباراً حقيقياً لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.. ودفعتنا نحو التفكير بطريقة مختلفة للمستقبل لصناعة إعلام عربي أفضل.



منى المرى

وأضافت خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي في نسخته الـ 19، الذى ينظمه نادي دبي للصحافة افتراضيا: "لا شك أن الرهان اليوم يدور حول صناعة المحتوى الإعلامى وإيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقّي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية".

وأكدت: يكمن التحدي الأكبر أمام صُنّاع الإعلام العربي في أزمة الثقة لدى شرائح واسعة من الجمهور وتحديداً فئة الشباب الذين لم ينالهم من المؤسسات الإعلامية الاهتمام الكافي على رغم أنهم مسؤولون عن التحولات الأكثر أهمية والأعمق تأثيراً في عالمنا.. ما يستوجب منحهم مساحة أكبر من.