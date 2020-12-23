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صور .. انطلاق الدورة التدريبية الشرعية الحادية عشرة لـ 35 إماما ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم، الأربعاء، الدورة الحادية عشرة لـ35 إماما وداعية من دولة ليبيا الشقيقة لصقل مواهبهم الدعوية من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي كبار علماء الأزهر المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية.

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تأتي الدورة لنشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، والتركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف.

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حضر افتتاح الدورة كل من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا، المستشار العلمي للمنظمة، أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة، والشيخ  أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة بليبيا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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