شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: نقاط إسعاف بالمحطات لتقديم الدعم حال شعور الراكب بأعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أن نقاط الإسعاف الموجودة فى المحطات مستعدة لتقديم الدعم فى حالات إعياء أو شعور بأعراض فيروس كورونا من أجل نقل الراكب لأقرب مستشفى إذا استدعت حالته ذلك.



وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين وكذلك الركاب ارتداء الكمامات باستمرار.



وتواصل شركة المترو حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.