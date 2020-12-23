وزارة البيئة تنشر انجازاتها فى عام 2020.. إقرار أول قانون للمخلفات أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة البيئة، إنجازاتها لعام 2020، وجاء فى مقدمتها إقرار أول قانون للمخلفات، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت. وفى محور رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية، تم زيادة محطات الشبكة لتبلغ 108 محطة رصد خلال عام 2020 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، للمساهمة فى تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار التخاذ الإجراءات اللازمة التى تسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى. كما تم زيادة محطات الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة االسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب ) 25 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 7 شركة بتروكيماويات+18 محطة توليد القوى الكهربية+5 شركة حديد وصلب + 1 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج مسطح+ 5 شركة تكرير بترول +1 شركة الومنيوم). كما نجحت وزارة البيئة فى الإعداد لمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل وذلك بقيمة 200 مليون دولار، حيث تم إعداد وثيقه المشروع بناء على العديد من الدراسات الفنية التى قامت بها الوزارة ، كما قامت الوزارة بإجراء العديد من ورش العمل التشاورية إلطالق حوار مجتمعى حول المشروع وتضمين مخرجات هذا الحوار فى وثيقة المشروع.

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