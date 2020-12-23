شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه فى شارع الحرية بالزيتون شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الحرية بحى الزيتون شمال القاهرة كسر ماسورة مياه، حيث توجه الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه المهندس حسام هشام السعدى، رئيس الحى، للإشراف على أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع مرفق مياه الزيتون.

وفى السياق ضبطت أجهزة حى الزيتون أعمال بناء مخالف بشارع جرجس مسيحة من دار السعادة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تكسير الأعمدة الخرسانية وفك الشدة الخشبية.

وشن الحى حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن إزالة تاندة مقهى ورفع إشغالات الطريق من شارع المطرية العمومى ورفع كفاءة الشارع، كما تم تنفيذ حملة ضبط التكاتك وإيداعها مخزن المضبوطات.

ونفذ الحى حملة لمصادرة الشيش بالمقاهى المخالفة وتم مصادرة الكراسى واتخاذ الإجراءات القانونية من كافيتريا بشارع سنان لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم أستخدام ووجود شيش بالمقاهى، ضمن الإجراءات الاحترازية، التى تتخذها الدولة ضد انتقال فيروس كورونا.

وفى إطار حرص واهتمام الدولة بمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره تم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم لمبنى وسيارات وأدوات النظافة لفرع الهيئة للنظافة بالزيتون.







