شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم دورة تدريبية فى هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار لـ 20 مهندسا من دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدورة التدريبية الخامسة والعشرون فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه و تستمر حتى 11 مارس 2021 بمشاركة 20 متدرب من دول حوض نهر النيل ( السودان – جنوب السودان – كينيا – تنزنيا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – مصر) .

وتهدف هذه الدورة إلى بناء تنمية القدرات للباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل فى مجال هندسة الأنهار والابحاث التطبيقية لتنمية الموارد المائية.

يشار إلى أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم بتنظيم تلك الدورة سنويا ويقوم بالتدريس فيها الباحثين من معاهد المركز المختلفة وايضا العديد من خبراء وزارة الموارد المائية والرى حيث يتم خلالها تدريس العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه فى مجالات (السدود – محطات التوليد الكهرومائية – نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد وغيرها من المواضيع التطبيقية).

ويقوم المعهد بتقديم خبراته الفنية سواء التطبيقية أو البحثية للمتدربين من خلال التركيز على القياسات الحقلية والمعملية التى تشملها هذة الدورة وقد بلغ عدد المتدربين المشاركين فى الدورات التى يقوم مركز التدريب الاقليمى بإعدادها وتنظيمها خلال الأعوام السابقة من الدول العربية والافريقية حوالى 1500 متدرباً.

ويتم عقد الدورة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية – وزارة الخارجية لاستمرار الدعم الفنى والمالى لهذة الدورة حيث تم تقديم عشرون منحه دراسية للمتدربين من دول حوض النيل لحضور الدورة.