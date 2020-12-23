شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 6850 حالة إشغال للمطاعم والمقاهى والمحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق من رفع حوالى 6850 حالة إشغال للمحال والمقاهى والمطاعم على مدار الأسبوع.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم شن سلسلة من الحملات بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز بدءا من الأسبوع الحالى استهدفت تحقيق الانضباط لإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات إلى جانب متابعة مدى إلتزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدى على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشأت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش الحرفية.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة و شرطة المرافق رفع 160 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و 953 حالة ببولاق الدكرور، 2352 بالهرم والمنطقة الأثرية و 270 حالة بالعمرانية، و 126 بالطالبية، و 859 بشمال الجيزة، و 713 بالدقى، و 326 حالة إشغال بالعجوزة، و309 بالوراق، و36 بأوسيم، و 534 بأكتوبر وزايد، و 80 بكرداسة، و17 بالعياط، و 39 بأبو النمرس و32 بالبدرشين، و23 بالحوامدية و 21 بمنشاة القناطر بالإضافة إلى إزالة 5 ساحات تابعه لكافيتريات على مساحه 200 م متعدية على حرم الطريق العام.

كما تم تشميع 2 مقهى بشارع ترعه الزمر بالعمرانية ومقهى بمدينة الحوامدية لتقديم الشيشه للمواطنين إلى جانب 13 محل وورشه حرفيه غير ملتزمة بمواعيد الغلق بالحوامدية والطالبية وشمال الجيزة.























