شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تُفعل تشغيل مراكز خدمة العملاء فى الفترة المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة بدأت التشغيل التجريبى لمراكز خدمة العملاء التابعة لها بعين شمس والمعادى للفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساء، وأن الشركة تدرس تعميم التجربة بباقى مراكز خدمة العملاء التابعة لها تيسيراً على عملاء الشركة لإنهاء طلباتهم واتاحة الفرصة لإنهاء أكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.

وأوضح المهندس مصطفي الشيمي، رئيس شركة مياه القاهره، أن التشغيل التجريبى ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة فى تطوير الآداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وميكنة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الآداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وانهاء طلباتهم فى أقل فترة زمنية ممكنة.