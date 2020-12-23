شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المساعدات النقدية، للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجارى، حيث يتم الصرف بشكل منظم وبدون اى عقبات وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه استمرار تنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، حيث تم تقسيم صرف معاشات ديسمبر الجارىً للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة ويتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 3 و6 من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى ‎ 7و8 من ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.