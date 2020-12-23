شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يشهد إجراء قرعة علنية لـ 36 بيت ريفيا و عمارتين كبديل للعشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، إجراء القرعة العلنية على ٣٦ بيت ريفي و٢ عمارة شاملة المرافق بديل العشوائيات ، وذلك بحضور سكرتير المدينة واللجنة المشكلة من الشعب والإدارات المختصة بالوحدة المحلية وبعض قاطني المناطق العشوائية.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن القرعة تضمنت أعمال وضع أرقام للوحدات غير معروفة للحضور، وتمت عملية الاختيار بمعرفة الأهالي الذين حضروا القرعة واللجنة المشكلة لهذا الشأن.

وأشار رئيس المدينة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في الوقوف على توفير مساكن آمنة وحماية الأهالي من الأخطار الداهمة، مؤكدا أنه سوف ينظر إلى جميع التظلمات من خلال لجنة مختصة.

وناشد رئيس مدينة القصير المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة والوقوف بجانب قيادتها الحكيمة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقق مصرنا الغالية المزيد من التقدم والازدهار.

كان رئيس مدينة القصير أوضح أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطوير كافة المواقع وتفعيل دور القطاعات الخدمية بالمدينة.