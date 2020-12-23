شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 7 مخالفات في حملة تموينية بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة تموينية بالتعاون مع مجلس مدينة سفاجا، والتي أسفرت عن تحرير 7 مخالفات ضد أصحاب المحلات التجارية والخضروات على مستوى المدينة.
أوضحت رئيس المدينة، أن الحملة استهدفت عدد من التجار للتفتيش على المحلات العامة والاسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتم خلال الحملة تحذير كل من لديه مخالفة والتشديد على عدم التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم إلى النيابة.
وشددت المغربي، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.
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