شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الأقصر للتصوير» يعرض أعمال الفنانين المشاركين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الصفحة الرسمية، لملتقى الاقصر الدولى للتصوير، على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»عددا من أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى والتى تضمنت لوحات فنية بريشة فنانى الفن التشكيلى الذين تسابقوا لإخراج لوحاتهم من عبق التاريخ الفرعونى الذين شاهدوه في جولاتهم السياحية بجانب إبراز جمال النيل وحضور المرأة الصعيدية بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تحضن جبال البر الغربي.

عرض أعمال ملتقى الاقصر الدولى للتصوير

عرض أعمال ملتقى الاقصر الدولى للتصوير

واقيم الملتقى في دورته ال١٣ تحت رعاية أ.د إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والتى نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر. وأعرب ا.د فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، عن سعادته بالإنتاج الفنى العزير الذي انتجه الفنانين المشاركين في هذه الدورة، موضحا أن هذه الدورة شارك فيها ثمانية فنانين مصريين، بالاضافة إلى فنانين من السودان والمملكة العربية السعودية، واثنى عشر من شباب ورشة العمل المصاحبة للملتقى.

عرض أعمال ملتقى الاقصر الدولى للتصوير

وأضاف (عبدالوهاب) أن دورة هذا العام واجهت تحدياً كبيراً نظراً لظروف جائحة كورونا التي أثرت على العديد من الأنشطة في كل العالم وخاصة ذات الصبغة الدولية. وتكونت لجنة الملتقى العليا من: أ.د فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيسا، وعضوية كل من أ.دعماد أبوزيد- الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسيراً عاماً، أ.دصفية القباني- نقيب الفنانين التشكيليين، أ.دخالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أ.د عادل ثروت- الأستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان، أ.د جيهان فايزـ الأستاذ بكلية الفنون الجميلة- جامعة المنيا، أ.د أمل نصر- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة- جامعة الاسكندرية، أ.د صالح عبدالمعطى- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر وأ.د أحمد هنو -عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة .

عرض أعمال ملتقى الاقصر الدولى للتصوير

وشارك في الدورة الـ 13 من الملتقي الفنانين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبدالفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية). كما شارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبوالعزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبدالجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.