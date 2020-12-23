شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير عام الطب الوقائى، الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها .

كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية في بئر العبد، والآخر بوحدة صحية في الحسنة بوسط سيناء .

شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح الكورونا

شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح الكورونا

شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح الكورونا

شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح الكورونا

شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح الكورونا

شمال سيناء تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من لقاح الكورونا