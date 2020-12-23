شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عامل مصرعه فيما أصيب 2 آخرين في حادث انقلاب بطريق الصعيد الشرقي في المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب سيارة رقم 2978 ث ب بمقطورة رقم 4125 ط ج، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار. نتيجة اختلال عجلة القيادة .
تسبب الحادث في مصرع سيد الحسيني أحمد، 30 سنه، عامل ومقيم بني سويف، وإصابة كلا من طه شحاتة عبدالفتاح، 32 سنه، سائق، ويحي سيد عبدالقوي، 35 سنه، عامل مقيمان بمحافظة بني سويف .
تم نقل المصابين إلى مستشفي التكامل بقرية الشيخ فضل، وجثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة .
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