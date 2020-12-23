شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تبحث اعتماد دليل إجراءات العمل الموحد بالقطاع التجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة بالشركة وفروعها في ظل جائحة كورنا المستجد. وقال «الشهاوي»، إن الاجتماع ناقش اعتماد دليل إجراءات العمل الموحد بالقطاع التجاري والخاصة بإجراءات النزاهة والشفافية وعمل ورش تدريبية لمعرفة طرق العمل بهذا الدليل . وأشار «الشهاوي»، إلى أن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، في ظل توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.‏ الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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