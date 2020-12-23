شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارين بترقية وتوفيق أوضاع عدد من أعضاء الهيئة التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار 9720 لسنة 2020، أنه إعتباراً من 1 / 1 / 2020 يرقي أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين hستوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ،والبالغ عددهم «23958» إلى الوظائف الأعلى المستحقه لكل منهم .

أوضح المحافظ أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، يأتي بعد التحقق من hستيفائهم متطلبات الترقية ،على أن يمنح المرقون بدل الإعتماد المقرر قانوناً وذلك إعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 9721 لسنة 2020، والذي ينص على نقل شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والبالغ عددهم «93» على اختلاف درجاتهم المالية من المعلمين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والأخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديرية التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والموضحه فيما يلي، أن ينقل شاغلوا الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين إلى وظيفة معلم / أخصائي، وينقل شاغلوا الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول / أخصائي أول، وينقل شاغلوا الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول «أ» / أخصائي أول «أ» .

وأشار المحافظ أنه سيتم نقل كل من ينطبق عليه القرار والبالغ عددهم 93 إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الإعتماد المقرر وذلك بعد التحقق من إستيفائهم باقي إشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، ومراعاة ترتيب الأقدمية من المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ،على أن يتم منحهم بدل الإعتماد المقرر لهم إعتباراً من الشهر التالي لصدور هذا القرار .

وأوضح المحافظ أن القرارين الصادرين جاءا بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون أرقام 198 لسنه 2008، 93 لسنة 2012 , 16 لسنة 2019 ،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، وعلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 247 الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2020، بشأن منح شهاده الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها الذين استوفوا متطلباتها اعتبارا من 1/1/ 2020، وفقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وعلى ما عرضه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلي مذكرة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والمؤرخة في 4/11/2020 ،وعلي ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 9/11/2020، وعلي قرار الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 225 بتاريخ .26/11/2020