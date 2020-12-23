شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 40 قيادة طلابية بـ 20 كلية بجامعة المنيا.. والخميس المرحلة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، انتخاب 40 قيادة شبابية، داخل 20 كلية، بواقع أمين وأمين مساعد لكل كلية، على ان تبدأ المرحلة الأخيرة للانتخابات الخميس بانتخاب 16 قيادة طلابية على مستوى الجامعة، بينهم الأمين والأمين المساعدة للجامعة، وأمين وأمين مساعد لكل لجنة نوعية .

وأضاف «عبدالنبي»، ف تصريحات صحفية، أنة تم إعلان أسماء تشكيلات الاتحادات الطلابية الفائزين بكليات الجامعة، من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: «الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر والجوالة والخدمة العامة، بإجمالي 278 طالب وطالبة تم انتخابهم بـ140 لجنة انتخابية على مستوى كليات الجامعة.

حسمت 134 لجنة منهم نتيجة الانتخابات عن طريق الفوز بالتزكية، و6 لجان أجريت بها الانتخابات أربعة منها بكلية السياحة والفنادق ولجنتان بالآداب، لتسفر النتيجة عن تصدر الطلاب وفوزهم بـ 194 عضوية بلجان الاتحادات الطلابية بالكليات بنسبة 69% من إجمالي الفائزين، وفوز 84 طالبة بنسبة 31%؛ ليكونوا الممثل الشرعي الذي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، لمراعاة مصالحهم، وبما يكفل لهم ممارسة كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة.