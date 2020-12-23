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شكرا لقرائتكم خبر عن مطران اللاتين يحتفل بعيد الميلاد مع رهبان وراهبات «النيابة الرسولية» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة اتساقا مع خطة محاصرة فيروس كورونا المستجد، احتفل رهبان وراهبات اللاتين في الإسكندرية بعيد الميلاد المجيد مساء أمس، بحضور المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر.
واستقبل المطران، جميع الرهبان والراهبات للتهنئة بأعياد الميلاد، وذلك بمقر المطرانية اللاتينية «النيابة الرسولية» بالإسكندرية، مع الاحتفاظ بكافة الإجراءات الإحترازية، حيث روعي ارتداء القناع الطبي (الكمامة)، ومسافة الأمان والتباعد الاجتماعي بين الحضور، فيما حرص المطران على منح الرهبان والراهبات هدايا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وفي سياق متصل، يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مراسم السيامة الإنجيلية للشماس ماهر أبادير، وذلك بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، وتتضمن إقامة صلاة القداس الإلهي في السادسة من مساء يوم الأحد، الموافق السابع عشر من شهر يناير المقبل 2021، بمقر كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة بطنطا.
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