شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع وتسليم عقود ١٣ مشروعًا تنفيذيًا للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حفل توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والذي نظمته وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

شارك في الحفل، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، حيث تم توقيع وتسليم العقود لعمداء الكليات ومديرى المشروعات، في ظل اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الاحتفال المتميز الذي يؤكد على الإيمان بأهمية الخطة الاستراتيجية ونجاحها في إخراج المشروعات من حيز الأوراق إلى التنفيذ على أرض الواقع مع الحفاظ على الاستمرارية والتطوير، حيث تسعي جامعة حلوان إلى التميز في البحث العلمى والابتكار وتطوير منظومة التعليم واستحداث برامجها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، وهي تولى اهتماما خاصا لتنفيذ مشروعات خدمية، ويأتي كل ذلك من خلال خطة استراتيجية طموحة في ظل رؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور محمود المسلاوى، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة، نبذة مختصرة عن الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان وآليات التنفيذ وأهداف الدورة الرابعة والتى تضمنت استحداث برامج أكاديمية وتطوير المعامل والمختبرات وتأهيل البنية التحتية وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص وتنمية الابتكارات وإنشاء الحاضنات التكنولوجية وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان.

وتقدمت عدد من الجهات والكليات ( ١٦ جهة) بمشروعات تنفيذية بالإضافة إلى مركز الحساب العلمي ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ووصل عدد المشروعات التنفيذية المقدمة إلى ٢٧ مشروعا متضمنة مشروعين مركزيين وهما مشروع التحول الرقمى لجامعة حلوان ومشروع لإنشاء وحدات بحثية متقدمة للقياسات الدقيقة. وقد تم قبول وتوقيع عقود ١٣ مشروعا منها ٦ في مجال التعليم والتعلم، و٣ في مجال البنية التحتية، و٣ في مجال تنمية الموارد الذاتية، ومشروع في البحث العلمي والابتكار، ومشروع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.