شكرا لقرائتكم خبر عن التزكية تحسم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بـ11 كلية وتعيين 8 وانتخابات بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت جامعة الاسكندرية، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى 21 كلية في جامعة الإسكندرية، أمس، حيث حسمت التزكية الانتخابات في جميع اللجان بـ11 كلية، وهي الحقوق والتربية والطب البيطرى والهندسة والسياحة والفنون الجميلة والتجارة والتربية الرياضية بنين والتربية للطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات والعلوم.
وقال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم التعيين في 8 كليات لعدم اكتمال النصاب القانونى، وهي كليات الزراعة بسابا باشا والصيدلة والدراسات الاقتصادية والتمريض (اللجنة الرياضية) والآداب والطب البشري والتربية النوعية وطب الاسنان، فيما أجريت الانتخابات في كليتي التمريض والزراعة (الرياضية والاجتماعية).
ولفت إلى أن الانتخابات جرت وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تجري انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم اليوم الأربعاء، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه الخميس 24 ديسمبر الجاري.
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