شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتوعية المواطنين والعاملين بـ«صالونات الحلاقة والكوفيرات» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع فريق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، عدة حملات وندوات لتدريب وتوعية المواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوفيرات، للحد من إنتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، وأيضاً لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، تحت شعار «إحمي نفسك إحمي أسرتك»، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة، بهدف التصدي والقضاء على بؤر العدوي بصالونات التجميل والنوادي الصحية والتي تم حصرها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق مجتمع صحي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوي لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، كما تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنبية على أهمية إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، وأهمية إرتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وطرق التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوي وحفاظا على البيئة، وضرورة الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حالة عدم الإلتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة الثقافة الصحية، وجميع القائمين والمشاركين على الجهود المبذولة من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.