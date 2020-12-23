شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جامعة القاهرة: بحوث الجامعة لم تعد بمعزل عن الأزمات والمشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة في مرحلة جديدة، ولا ينافسها جامعة مصرية أو عربية أخرى، وهناك طفرة نوعية وكمية في إنتاج وتقديم الأبحاث العلمية وبشكل كبير خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة TeN، إن هناك سياسية بجامعة القاهرة لتوظيف البحوث لتطوير مجالات المجتمع المختلفة، ولم تعد البحوث بمعزل عن الأزمات والمشكلات الموجودة، والدوريات العلمية العالمية صارت تعود إلى تلك الأبحاث للاستفادة منها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن أن الأبحاث العلمية المنشورة باسم الجامعة في المجلات العلمية الدولية وصلت إلى 56264 بحثًا، منه 12166 بحثًا تم نشرها فقط خلال الـ3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالى الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدار تاريخها، مضيفًا أن معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة القاهرة بلغت 91000 استشهاد بما يعادل نحو 8 استشهادات للبحث الواحد وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامعة القاهرة.