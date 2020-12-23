شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 5 منازل بالمنيا تشكك الأهالي في وجود «خفافيش» بها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المهندس أيمن سمير، مدير الإدارة الزراعية بالمنيا، أنه تم فحص خمسة منازل، للتأكد من خلوها من «الخفافيش»، التي تثير مخاوف المواطنين من نشرها للأمراض، بالإضافة لتطهير جميع أقسام الإدارات الزراعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تطهير 44 جمعية زراعية، فضلا عن عمل الإرشادات والنصائح الطبية على جميع الإدارات الزراعية.
من جانبه، أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، متابعته المستمرة لأعمال الإدارات الخدمية بنطاق المركز والمدينة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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