شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المنيا: 36 طريق وشارع مدرجة للرصف بأطوال 37 كيلو متر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن إجمالي الطرق والشوارع المستهدف رصفها وترقية كفاءتها بخطة العام الجاري، بلغ 36 طريق وشارع، بإجمالي أطوال 37 كم طولي، لافتا إلى أن أعمال الرصف والتمهيد يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الطرق بالمنيا، ويتم التنفيذ عن طريق وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

وأكد رئيس مركز المنيا، أن أعمال رصف الطرق، وفقا للإطار الزمني لخطة العام المالي «2020 ــ 2021»، بلغت ما بين 40 إلى 100% من البرنامج المستهدف لبعض المناطق، الأمر الذي يؤشر لسرعة الإنجاز مع دقة المتابعة.

من جانبه أوضح رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، أنه تم البدء في فرش طبقات التربة الصلبة اللازمة قبل طبقات الأسفلت، بطريق مدخل منطقة «مشيط» تمهيدا لرصفة، مضيفا أن طريق «الكارتة» بقرية طوخ الخيل، أنتهي رصفه بالكامل بطول 1500 متر، مؤكدا على تنفيذ تعليمات السيد رئيس المدينة في إزالة أي إشغالات أو أي معوقات من شأنها أن يبطئ من أعمال التنفيذ .

أعمال رصف طرق بمركز المنيا

أعمال رصف طرق بمركز المنيا

أعمال رصف طرق بمركز المنيا

أعمال رصف طرق بمركز المنيا

أعمال رصف طرق بمركز المنيا

أعمال رصف طرق بمركز المنيا