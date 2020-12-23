شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 247.. نقابة أطباء مصر تنعي وفاة استشاري صدر بكورونا في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت نقابة أطباء مصر بيانًا تنعي فيه وفاة الدكتور توفيق السيد أبوعيطة، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا في محافظة الغربية. وأوضح البيان أن استشاري الأمراض الصدرية بصدر طنطا توفي في مستشفى عزل كفر الزيات متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا كوڤيد-19 . وتقدمت مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء. وأشار البيان إلى أن الشهيد الدكتور توفيق السيد أبوعيطة هو الشهيد رقم 247 بسبب فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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