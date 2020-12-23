شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لحلايب وشلاتين وأبو رماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، فاعليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

تستمر القافلة لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر حتى الأحد الموافق ٢٧ من الشهر الجاري.

تهدف القافلة لتقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى فصول محو الأمية وندوات التوعية وكذلك توزيع مواد غذائية، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيمانا بدورها الفاعل في خدمة المجتمع.