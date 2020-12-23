شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار ينعى الدكتور محمود نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات التكنولوجية والحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وأول رئيس للجامعة منذ إنشاؤها.

وأكد وزير التعليم العالى فى بيان صادر عن الوزارة ، أن الراحل الدكتور محمود نعمة الله يعد أحد النماذج المصرية المرموقة، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود نعمة الله خريج كلية هندسة جامعة المنصورة عام 1987، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أسيوط عام 1993، ودرجة الدكتوراه من جامعة شيزوكا -اليابان عام 1999، وكان يشغل منصب عميد لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.