شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات البيطرية يكشف موعد ظهور الزرافات الجديدة للجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتورعبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن كواليس استقبال الزرافات الثلاثة الجديدة ، لافتا إلى أنه الزرافات وصلت المطار الساعة التاسعة صباحا أمس الثلاثاء ، وظلت ساعات بالمطار لإنهاء كافة الإجراءات .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أنه تم تزويد كمية قس الأرز داخل بيوت الزرافات الجديدة لتدفئتهم .

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ألى أنه تم أخذ عينات من الزرافات وإرسالها للمعامل لتحليلها للتأكد من خلوهم من الأمراض الوبائية .

وكشف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن بالفحص الظاهرى للزرافات مطمئن ، لافتا إلى أنه تم تقديم الأكل لهم ولاقى إقبال من الزرافات عليه وهو ما يعكس سلامة الزرافات ، قائلا :"الحيوان أو تعبان بيبقى عنده عزوف عن الأكل".

وأشار محمود ، إلى أنه من المنتظر وصول نتائج العينات الخاصة بالزرافات للتأكد من سلامتهم ، لافتا إلى أن الزرافات لن تخرج للجمهور قبل اسبوع على الأقل تخضع خلال لفتره حجر حتى تأخذ على المكان ويتم التأكد من سلامتها.

