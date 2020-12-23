شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات البيطرية يكشف موعد ظهور الزرافات الجديدة للجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتورعبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن كواليس استقبال الزرافات الثلاثة الجديدة ، لافتا إلى أنه الزرافات وصلت المطار الساعة التاسعة صباحا أمس الثلاثاء ، وظلت ساعات بالمطار لإنهاء كافة الإجراءات .
وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أنه تم تزويد كمية قس الأرز داخل بيوت الزرافات الجديدة لتدفئتهم .
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ألى أنه تم أخذ عينات من الزرافات وإرسالها للمعامل لتحليلها للتأكد من خلوهم من الأمراض الوبائية .
وكشف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن بالفحص الظاهرى للزرافات مطمئن ، لافتا إلى أنه تم تقديم الأكل لهم ولاقى إقبال من الزرافات عليه وهو ما يعكس سلامة الزرافات ، قائلا :"الحيوان أو تعبان بيبقى عنده عزوف عن الأكل".
وأشار محمود ، إلى أنه من المنتظر وصول نتائج العينات الخاصة بالزرافات للتأكد من سلامتهم ، لافتا إلى أن الزرافات لن تخرج للجمهور قبل اسبوع على الأقل تخضع خلال لفتره حجر حتى تأخذ على المكان ويتم التأكد من سلامتها.
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