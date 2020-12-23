ضبط 10 أطنان ونصف الطن لحوم فاسدة بالقاهرة.. وتحرير 51 محضرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية الطب البيطرى، بالقاهرة، حملة مكبرة في إطار السياسة التي تنتهجها محافظة القاهرة للتصدي لأي محاولات لترويج لحوم ودواجن وأسماك فاسدة حرصا على صحة مواطني العاصمة ، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود مديرية الطب البيطري والحملات المستمرة التي تشنها المديرية على المتاجر بالتنسيق مع الإدارات البيطرية بالأحياء.
و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 51 محضر بإجمالي وزن 10 طن و500 كجم من لحوم ومصنعات وكبده ودواجن وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي على النحو التالي :
1- ضبط 328 كجم لحوم ومختومة بختم مزور وزجاجة لون أحمر بمحل حوارة بالمعادي وتم تحرير محضر ومصادرة المضبوطات
2- ضبط 155 كجم مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنفذ بيع متحرك بدار السلام وتم تحرير محضر
3- ضبط 1200 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمخزن بعين الصيرة وتم تحرير محضر ومصادرة المضبوطات
4- ضبط 4 طن رنجة فاسدة ومنتهية الصلاحية بحلوان
5- ضبط 2 طن كوارع وعكاوي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالسيدة زينب
6- ضبط عدد 3 زند بقري بالعظم 44 كجم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالبساتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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