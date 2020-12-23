شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق قطاع الأقصر التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (430 ألف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ 1020 مليون جنيه (مليار وعشرون جنيه مصرى)بالتفاصيل التالية:

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة لتطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 412 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى حوالى 163مليون جنيه.

وحول ما تم تنفيذه بخطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونية 2020م بعدد 95 عملية بإجمالي اطوال كابلات 36.084 كم بلغ قيمة 40 مليون جنيه.

وحول المشروعات (المنفذة للغير):قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والرى .. الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بقيمة بلغت حوالى 405 مليون جنيه.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد (3) قرية. حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.

وارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

- مـوزعات الجهد المتوسط من 21 موزع لتصبح 50 بنسبة زيادة 138%

- خطوط هوائية جهد متوسط من 2624 كم لتصبح 3140 بنسبة زيادة 7.34%

- كابلات جهـد مـتوسط من 1271 كم لتصبح 1811 بنسبة زيادة 45%

- محـولات توزيع من 3721 محول لتصبح 4320 محول بنسبة زيادة 24%

- وسعات محولات من 975.6 م.ف.أ. لتصبح 1315.89 م.ف.أ. بنسبة زيادة 38%

- خطوط هوائية جهد منخفض من 4433 كم لتصبح 5431 بنسبة زيادة 27.6%

- كابلات جهـد منخفض من 338 كم لتصبح 416 بنسبة زيادة 154%.

وفيما يتعلق بالتطوير في مجال خدمة العملاء:

- تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

- تم الانتهاء من تطوير مدني لعدد (6) وتطوير نظم وبرامج لعدد (9) مركز خدمة عملاء من أجمالي عدد (9) مركز.

- تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

- تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

- توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وسعياً إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من إستمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين حيث تم تنفيذ الاتي: - إنشاء موزعات جديده في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

- إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلاً من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

- إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

- تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

•- تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

- إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق ، كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وشدد الدكتور محمد شاكر على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .