شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تبدأ اليوم انتخابات رؤساء اتحاد الكليات بالانتخابات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجامعات اليوم، الأربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، بحسب الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات ،وذلك بعد أن انتهت الجامعات انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم أمس.

وشهد الإثنين الماضى إجراء جولة الإعادة بانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانتخابات يوم الاحد الماضى اليوم الأول المحدد لها .

كانت تجرى انتخابات الإعادة فى 7 كليات بجامعة القاهرة أمس هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية" واكتمال النصاب بكلية الزراعة فى اليوم الأول.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.