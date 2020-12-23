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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأستاذ الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي السابق نادي ريادة الأعمال بالجامعة وعقدت ندوه متفردة تحت عنوان "رحلة رائد أعمال من الشغف للتنفيذ" لنشر ثقافه ريادة الاعمال وخلق فرص عمل مبنيه على الابتكار والإبداع و واستعرضت الاستاذة الدكتورة رشا الخولى نائب رئيس الجامعة ومدير مكاتب التايكو أهداف و مهام نادى ريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية، وقدمت نماذج شابة ملهمة وناجحة من رواد الأعمال وأصحاب مبادرات وخبراء فى مجال ريادة الأعمال والابتكار لتشجيع الطلاب على التفكير الإيجابي وغرس الثقة، وتشجيع المشاركة والتفاعل بين المجتمع الطلابي وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة المصرية الصينية.

فالجامعة المصرية الصينية تحرص دائماً على خدمة المجتمع وبناء زخم ريادي وتعزيز الابتكار والتحول الى مفهوم الجامعة الريادية التى تبنى مناهجها وتخصصاتها لتخريج طلاب قادرين على خلق فرص العمل في السوق. وتوجيه الشباب للعمل الحر ومساعدتهم في تأسيس شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج القومي الإجمالي وتنوع مصادره وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

جدير بالذكر أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة تحت قيادة الدكتورة غاده البدوي - الذي ينفذ في إطار برنامج أكاديمية البحث العلمي لتعزيز الابتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال داخل الجامعات، وربط الجامعة بالمجتمع- يقوم بدور كبير في تعزيز هذا التوجه وتأهيل وتدريب الطلاب على مهارات وأساسيات ريادة الأعمال وإدارة وتأسيس الشركات الناشئة.



افتتاح نادى ريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية (1)