"مصر للطيران" تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلى وتحصل على اعتماد السلامة الأوروبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب علي أحدث جهاز للطيران التمثيلى الذي انضم للأكاديمية من طراز الايرباص A320Neo علي اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA مستوي التأهيل "D " وهو مستوي أعلي من ( FSTD) ، ليدخل الخدمة ويصبح جاهزا لاستقبال تدريب اطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز ، وذلك بعد أن قام وفد رفيع المستوي بإجراء إختبارات علي الجهاز وعلي كافة البرامج التدريبية التى يتلقاها المهندسون و الطيارون و أطقم الضيافة الجوية بالمركز .

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن اعتماد شهادة الأيازا يعد في إطار النجاحات والاعتمادات الدولية المتتالية التي حصل عليها المركز مؤخرا، كما يعد تأكيداً علي ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبته لأعلي المقاييس الدولية.

وأوضح أن وفد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA أشاد بالعملية التدريبية و المنظومة عالية الجودة التى يتبعها المركز والتى تتطابق مع المعايير التى سنتها الوكالة فى هذا الشأن، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة والثقة الدولية التي يحظي بها مركز تدريب مصر للطيران كمركز إقليمي معتمد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه أوضح الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب ، أن هذه الشهادة تعد بمثابة عنصر جذب لعملاء المركز من داخل وخارج مصر من حيث ضمان الالتزام بمعايير الجودة، وأن هذه الإعتمادات الدولية تعد ضرورية عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والهيئات العالمية والتى تشترط الحصول علي هذه الشهادات حيث تري مثل هذه الكيانات الكبري أن نجاح صناعة الطيران يرتكز في المقام الأول علي التعاون مع أسماء كبيرة ولها ثقلها فى مجال النقل الجوى.