شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية بسبب الشبورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الجيزة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر شبورة مائية كثيفة حجبت الرؤية على المدى القريب في بعض الطرق.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365” الشبورة المائية أعلى الطريق الدائرى المتجهه من المريوطية إلى محور صفط اللبن وتسببت في تباطؤ حركة السيارات.

فيما تشهد أغلب محافظات الجمهورية، شبورة كثيفة على الطرق، خاصة الطرق الرئيسة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وامتدت الشبورة المائية للطرق الرئيسة بمحافظة الجيزة وتصل لحد الضباب، وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين القيادة بهدوء على الطرق.