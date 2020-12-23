شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 سناتر للدروس الخصوصية بالهرم وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلقت أجهزة محافظة الجيزة، عدد من مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تم غلق سنتر تعليمي مخالف للقانون بشارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة فيصل ومصادرة محتوياته تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بمركز أبو النمرس، حيث تم ضبط سنتر بقرية منيل شيحه و 2 سنتر بمدينة أبو النمرس، وتم غلق السناتر ورفع كافه المستلزمات والوسائل المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وكانت محافظة الجيزة أغلقت 18 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي وشمال الجيزة والعجوزة والوراق والطالبية ومراكز أوسيم و الحوامدية فى إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين .