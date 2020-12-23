تنبأوا بموتهم.. قصة عجيبة لـ3 أصدقاء من دسوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع أهالى مدينة دسوق، 3 شباب كانوا أصدقاء على مدار أكثر من 15 عاما بعد مصرعهم فى انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها بطريق "الرحمانية - دمنهور" بنطاق البحيرة.
حيث لقى كل من زياد عمرو شوقى الخولى 18 سنة طالب بكلية الصيدلة، نجل العقيد عمرو الخولى، رئيس مباحث مركز دسوق السابق، ومُرشح مجلس النواب فى دورة 2020، وصديقاه محمد طارق عاشور 18 سنة ومحمد عصام الزعيم 18 سنة مصرعهم.
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