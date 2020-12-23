ضبط مدير مخزن بحوزته 24 ألف "كمامة ومطهرات" غير مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية)، بحوزته (24220 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "مطهرات طبية – كمامات –سرنجات") غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكيل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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