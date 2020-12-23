ضبط مالك مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة مُكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لقيامه بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائه على مبلغ (1,011,283 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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