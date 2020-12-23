مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطة محولات كهرباء بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الأعمال الأخيرة بمشروع تنفيذ محطة محولات كهرباء بدر 2 جهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا) بمدينة بدر، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو الجهاز والمشروع، وذلك فى إطار الاهتمام بمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية.
وأكد بهجات، حسب بيان، ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة لتنفيذ المشروع، وكذا المتابعة الدورية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بجودة وكفاءة عالية، وسرعة دخول المحطة إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة من المشروع.
وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال داخل المحطة، وتم تنفيذ وربط الخطوط الهوائية، واستكمال وضع الجهد بجميع المراحل، مؤكداً دفع العمل بالمشروع لدخوله الخدمة فى أقرب وقت.
وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن التكلفة الاستثمارية للمحطة بلغت حوالي 607 ملايين جنيه، حيث تعتبر المحطة من المشروعات الكبرى والمسئولة عن تغذية عدد من المشروعات الهامة ومنها: سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة - مشروعى الإسكان الاجتماعي بالحي السابع، و بالامتداد الشرقي للمدينة - المنطقة الصناعية و المطورين الصناعيين بمساحة 800 فدان - الحديقة المركزية والإسكان المتميز.
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