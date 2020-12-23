"الصيادلة" تتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعًا لبيع الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعا لبيع الأدوية عبر الإنترنت، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القائمين على هذه المواقع والتى تبيع الأدوية "بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955".
وقالت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إن المواقع الإلكترونية التي حصرتها تشمل: "صيدليات غازي، تطبيق يداوي، صيدليتي، دليل الأدوية الشامل، الروشتية، علاجي، بالشفا، تسوق من الصيدلية، دواء، يداوي، مزمن، كارت وياك، فيزيتا".
وأضافت النقابة في بلاغها أن "هذه المواقع كيانات سرطانية يمكن أن تتخذ من المواقع الالكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسة للإدمان".
وشددت على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.
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