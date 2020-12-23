شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. غيوم ورياح باردة وأمطار متقطعة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، تسود حالة من الطقس المتقلب، معظم قرى ومدن محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حيث تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، يصاحبه غيوم هبوب رياح باردة مع هطول أمطار متقطعة.

وكثفت مديرية أمن المنيا من تواجد الأكمنة المرورية على الطرق الرئيسية. فيما انتظمت عملية البيع والشراء بالمحال التجارية والأسواق، بينما شهدت المعديات واللانشات النيلية ركود في حركتها نظرًا لشدة الرياح التي أثرت على تحرك المراكب.