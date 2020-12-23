شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. غيوم ورياح باردة وأمطار متقطعة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لليوم الثاني على التوالي، تسود حالة من الطقس المتقلب، معظم قرى ومدن محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حيث تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، يصاحبه غيوم هبوب رياح باردة مع هطول أمطار متقطعة.
وكثفت مديرية أمن المنيا من تواجد الأكمنة المرورية على الطرق الرئيسية. فيما انتظمت عملية البيع والشراء بالمحال التجارية والأسواق، بينما شهدت المعديات واللانشات النيلية ركود في حركتها نظرًا لشدة الرياح التي أثرت على تحرك المراكب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. غيوم ورياح باردة وأمطار متقطعة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.