شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢ مليون جنيه لإنشاء مركز متخصص للجرافين بالجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية، البدء في إنشاء أول مركز التميز العلمى للجرافين وتطبيقاته في مجالات إنتاج المواد اللازمة لتصنيع أجهزة إنتاج وتخزين الطاقة والإلكترونيات، ليكون الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط، ويضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في إنتاج الجرفين واستخدامه كأحبار في طباعة الالكترونيات الدقيقة ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وأوضح «الجوهرى» أنه جرى توفير 12 مليون جنيه من ميزانية صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى لتمويل إنشاء المركز الجديد المتفرد.

ولفت إلى أن الجرافين هي المادة السحرية الجديدة التي ستحل بديلا للسيليكون، حيث يعد أساسا للعديد من تكنولوجيات المستقبل بما يمتلك من خواص حرارية وكهربائية وضوئية وميكانيكية فريدة لم تعرف من ذى قبل، وركزت المجموعة البحثية بمركز التميز العلمى على استخدام الجرافين في تصنيع المكثفات فائقة السعة المرنة والسخانات الكهروحرارية المرنة ذات القدرة على التسخين والتبريد في أزمنة قياسية صغيرة بالإضافة إلى استخدامه في تصنيع حساسات الإجهاد الميكانيكي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل براءة اختراع تهتم في إنتاج الجرافين بطريقة اقتصادية وبجودة عالية.

وعن أحدث الأبحاث العلمية للمركز، قال «الجوهرى»، إن المركز نجح في الحصول على تمويل قدره ٨ مليون جنيه من أكاديمية البحث العلمى لمشروع تحويل الغازات الملوثة للبيئة مثل أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكربون إلى وقود سائل نظيف مثل الديزل والجازولين والبنزين باستخدام محفزات نانومترية جديدة مبنية على استخدام هياكل الجرافين.

وأكد رئيس الجامعة اليابانية، حرص الجامعة كأول جامعة بحثية على إثراء البحث العلمي بإنشاء مركز التميز العلمى للجرافين بالجامعة وهو الأول من نوعه في مصر يتخصص في تطبيقات الطاقة والالكترونيات والجرافين ويهتم باجراء الابحاث التطبيقية التي تخدم خطط الدولة التنموية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.