شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يعلن أسماء أمناء اللجان ومساعديهم بـ20 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، عن أسماء تشكيل أعضاء لجان الأنشطة الطلابية السبعة على مستوى كليات الجامعة العشرين.

وضمت اللجان الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة: «الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر والجوالة والخدمة العامة»، بإجمالي 278 طالبا وطالبة، تم انتخابهم بـ 140 لجنة انتخابية على مستوى كليات الجامعة.

حسمت 134 لجنة منها نتيجة الانتخابات عن طريق الفوز بالتزكية، و6 لجان أجريت بها الانتخابات، أربع منها بكلية السياحة والفنادق ولجنتان بالآداب، لتسفر النتيجة عن تصدر الطلاب وفوزهم بـ 194 عضوية بلجان الاتحادات الطلابية بالكليات بنسبة 69% من إجمالي الفائزين، وفوز 84 طالبة بنسبة 31%، ليكونوا الممثل الشرعي الذي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، لمراعاة مصالحهم، وبما يكفل لهم ممارسة كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية، وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية لدى الطلاب، وتقوم بأداء واجبها نحو تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية واقتراح خططها وتنظيمها، لدعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والعملية التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه يجرى، اليوم الأربعاء، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية، غدا الخميس، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.