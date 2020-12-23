شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أسورة الأميرة سميحة باستفتاء متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، قطعة شهر يناير 2021، والتي سيتم عرضها بالمجان للجمهور ومتابعى المتحف، بعد حصولها على أعلى الأصوات في التصويت الشعبي التي جرى ضمن استفتاء «أنت من تقرر».

وقطعة شهر يناير الفائزة هي عبارة عن أسورة خاصة بالأميرة سميحة حسين، مصنوعة من الذهب مثبت عليها في المنتصف وردة من البلاتين مرصعة بأحجار الماس وتتوسطها لؤلؤة.

وأجرى المتحف استفتاء شهر ديسمبر الجاري لاختيار قطعة الشهر، شمل صور لمجموعة من الأساور الخاصة بـ الأميرتين سميحة وقدرية، ابنتي السلطان حسين كامل، من الأسرة العلوية، والمعروضة ضمن مقتنيات متحف المجوهرات الملكية، وعددها 4 قطع لتحديد القطعة التي تنال اعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر يناير المقبل 2021.

وقال مصدر مسؤول بالمتحف، لـ«المصرى اليوم»، إن القطع المتنافسة ضمت القطعة الأولى عبارة عن أسورة من الذهب مثبت عليها في المنتصف وردة من البلاتين مرصعة بأحجار الماس وتتوسطها لؤلؤة، والقطعة الثانية عبارة عن أسورة من الذهب عبارة عن جرائد مجدولة ومتداخلة مرصعة بأحجار من الماس مغطى فوارغها بالمينا الزرقاء.

وأضاف أنه تنافس في الاستفتاء أيضاً، قطعة ثالثة عبارة عن أسورة من الذهب جسمها على شكل جسم ثعبان ينتهي طرفيه برأسي فيل متقابلتين ومتشابكتين، وجسم الإسورة من الداخل محلى بشكل ورود واوراق شجر منفذة بالمينا الملونة، من الخارج مرصعة بأحجار من الماس، والقطعة الرابعة عبارة عن أسورة من الذهب المشغول بطريقة الضغط البارز (روبيسيه) بزخارف على هيئة راقصات وطيور يتوسطها رأس حيوان أسطوري داخل عينيه حجران من الياقوت الأحمر.

وأشار إلى أن الأميرة سميحة حسين، هي ابنة السلطان حسين كامل والسلطانة ملك جشم أفت، ولها شقيقتان بديعة وقدرية حسين كامل، وعاشت قرابة 95 عاماً في ممارسة فن النحت والتصوير الزيتي والفوتوغرافي ولكن ظلت أعمالها مغمورة، ولها قصر شهير بمنطقة الزمالك تحول إلى مكتبة القاهرة الكبرى عام 1995 والتي تعد من أكبر المكتبات العامة والمراكز الثقافية في القاهرة.

واختارت الأميرة هذا القصر لكونه بعيداً عن حياة القصور الرسمية، وحولته إلى ما يشبه الصالون الأدبي والفني، فكانت حفلات الموسيقى ومهرجانات التنكر المعروفة وقتها لا تنقطع عن القصر، وعاشت الاميرة في القصر حتى وفاتها عام 1984 وأوصت بأن يستغل للأغراض الثقافية وقد تحققت الوصية.